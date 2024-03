Cabo realiza Paixão de Cristo em Ponte dos Carvalhos e Juçaral nesta sexta (29) e sábado (29)

A- A+

O Cabo de Santo Agostinho realiza nesta sexta (29) e sábado (30) duas Paixões de Cristo. Os espetáculos "Paixão de Ponte", em Ponte dos Carvalhos, e "Paixão de Cristo de Juçaral", em Juçaral, serão as atrações deste ano. As apresentações deste ano terão como destaque um ator negro, interpretando Jesus, e a presença de atores mirins.

A "Paixão de Ponte" acontece nesta sexta (29) e sábado (30), a partir das 20h. A apresentação será realizada na Rua das Violetas, Loteamento Cidade Jardim, Ponte dos Carvalhos. Este ano a novidade é personagem de Jesus, que será negro e interpretado pelo ator José Henrique.

O espetáculo foi encenado pela primeira vez na década de 60, quando era originalmente formado por pescadores e agricultores.

“A Paixão da Ponte estimula o comércio e o turismo local. O Cabo é um dos principais polos artísticos e turísticos do Estado de Pernambuco. O espetáculo é gratuito e apresenta ações de acessibilidade, dentre elas camarote exclusivo para pessoas com deficiência e interpretes de libras”, disse um dos organizadores do espetáculo, Diego Silva.

O diferencial do espetáculo reside na parte da crucificação, através de adaptação do texto "A Descida da Cruz", do Padre Geraldo Leite Bastos, onde, na cruz, o Cristo faz questionamentos sobre os grandes problemas da humanidade, injustiça, fome, seca e solidão. O drama de Cristo se reverte no drama dos menos favorecidos. O espetáculo conta com músicas autorais, canções que se utilizam dos ritmos brasileiros, seguindo a tendência da música ritual enculturada do Concilio Vaticano I.

A Paixão de Ponte tem patrocínio e incentivo cultural da Fundarpe, Governo de Pernambuco, em parceria Prefeitura do Cabo, com realização do Centro Cultural Farol da Vila e a Sociedade Teatral e cultural Nação do Divino.

PAIXÃO DE JUÇARAL - Atores mirins serão o destaque da encenação da “Paixão de Cristo de Juçaral”, zona rural do Cabo de Santo de Santo Agostinho, que vai acontecer nesta sexta-feira (29). O espetáculo começa às 19h, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O evento conta com o apoio da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, por meio da Secretaria de Cultura.

Trinta jovens da comunidade vão interpretar as principais cenas da Paixão de Cristo – ceia, condenação, morte e ressurreição. Todos eles estão atuando pela primeira vez, sob a coordenação do diretor e produtor André Lima.

André conta que o espetáculo em Juçaral está sendo retomado após 18 anos. “Há uma grande ansiedade por parte das crianças e dos moradores, pois Juçaral é uma comunidade que respira religiosidade”, disse.



Serviço:



Paixão de Cristo de Juçaral

Quando: Dia 29 de março

Onde: Santuário N. S. de Aparecida – Juçaral

Horário: 19h

Paixão de Ponte

Quando: 29 e 30 de março

Onde: Lotemanto Cidade Jardim – Ponte dos Carvalhos

Horário: 20h

