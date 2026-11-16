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Internacional

Cabo Verde reelege o presidente José Maria Neves, segundo resultados provisórios

Neves, que era considerado o favorito, recebeu 63,8% dos votos emitidos no arquipélago da África Ocidental, conhecido por sua democracia estável

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O presidente e candidato presidencial de Cabo Verde, José Maria Neves (C), cumprimenta apoiadores durante um comício de campanha em Mindelo, na ilha de São Vicente, em 30 de outubro de 2026O presidente e candidato presidencial de Cabo Verde, José Maria Neves (C), cumprimenta apoiadores durante um comício de campanha em Mindelo, na ilha de São Vicente, em 30 de outubro de 2026 - Foto: Queila Fernandes/AFP

O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, venceu com folga a reeleição no domingo (15), segundo os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral.

Neves, que era considerado o favorito, recebeu 63,8% dos votos emitidos no arquipélago da África Ocidental, conhecido por sua democracia estável.

Ele prometeu continuar "promovendo as liberdades" do país e trabalhar por um crescimento "inclusivo".

"Os cabo-verdianos podem contar comigo para continuar promovendo as liberdades, a democracia e o Estado de direito", declarou Neves durante a noite de domingo na capital, Praia.

Ele prometeu trabalhar por um crescimento "inclusivo", que leve a "melhores salários e rendas para as famílias", que também contribua para "combater as desigualdades sociais e a pobreza".

Entre seus adversários estava a primeira mulher candidata à presidência do país, Joana Rosa Amado, que obteve 31,4% dos votos. Os resultados definitivos devem ser anunciados pela Comissão Eleitoral nos próximos dias.

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"Cabo Verde deve continuar sendo um espaço de paz, um país que defende o multilateralismo, o direito internacional e a solução negociada dos conflitos", afirmou.

Quase 420.000 eleitores estavam registrados para votar na eleição presidencial.

A diáspora também participa da eleição. Os cabo-verdianos que vivem fora do arquipélago (principalmente nos Estados Unidos e em Portugal) são três vezes mais numerosos que os quase 550.000 habitantes do país.

Ao comentar a taxa de abstenção elevada (68%, segundo os resultados provisórios), Neves destacou "a grande mobilidade" dos cabo-verdianos e considerou que o país precisa "modernizar o seu sistema eleitoral", mencionando a possibilidade de implementar o voto eletrônico.

Situado no Atlântico, a quase 600 quilômetros do Senegal, o país lusófono é formado por 10 ilhas vulcânicas e atrai cada vez mais turistas.

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