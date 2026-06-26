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CONEXÃO Cabos colocados em rios no Norte levam internet a 6 milhões de pessoas Projeto Norte Conectado prevê expansão para mais 70 comunidades

Pelos menos 6,1 milhões de moradores em comunidades de difícil acesso no norte do país já contam com internet de alta velocidade por meio de cabos de fibra ótica instalados em leitos dos rios do norte do país. Os dados fazem parte de um levantamento sobre o programa “Norte Conectado” divulgado nessa quinta-feira (25) pelo Ministério das Comunicações.

Esses cabos fazem parte da estrutura de “infovias subfluviais”, como é chamada essa tecnologia. Atualmente existem cinco já implementadas. O governo pretende instalar mais quatro infovias ,ampliar o público beneficiado para 7,5 milhões de pessoas e chegar, ao todo, a mais 70 comunidades nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, de Rondônia e Roraima. Os recursos são de R$ 1,3 bilhão do Novo PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.

Proteção à floresta

Em evento em Brasília, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a implementação dos cabos de fibra ótica nos leitos dos rios evita que haja desmatamento.

“Levar infraestrutura digital por meio das infovias é uma decisão que respeita a floresta e as pessoas que vivem em municípios onde a conectividade ainda enfrenta obstáculos”, afirmou.

O conselheiro Edson Holanda, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), disse que a conectividade ajuda a garantir desenvolvimento e cidadania aos moradores da região.

“O meio ambiente deixou de ser barreira para ser o caminho da integração do nosso país na conectividade verde”, disse.

Infovias

Há cinco infovias em funcionamento. A número 00 liga Macapá (AP) a Santarém (PA), chega a cinco localidades com 769 quilômetros de fibra óptica subfluvial no Baixo Amazonas. A infovia 01 vai de Santarém (PA) a Manaus (AM), por 11 localidades com 1.054 quilômetros de cabos no Médio Amazonas.

A Infovia 02 Conecta Manaus (AM) a Atalaia do Norte (AM), passa por 20 localidades e soma mais de 2 mil quilômetros de cabos. A de número 03 liga Belém (PA) a Macapá (AP), vai a seis localidades em 779 quilômetros. A de número 04 conecta Manaus (AM) a Boa Vista (RR), por seis localidades com mais de 1,1 mil quilômetros de infraestrutura.

“Cada trecho de fibra, cada ponto conectado e cada sistema está se transformando em benefício concreto para a população”, afirmou o ministro.

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