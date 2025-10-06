A- A+

Pernambuco Mais de meia tonelada de cabos e equipamentos de telecomunicações são retirados de ponte do Recife Operação identificou lançamentos das redes de internet fora dos padrões exigidos, como excesso de cabos, má distribuição e posicionamento inadequado

Mais de 500 quilos de materiais, entre cabos e outros equipamentos de telecomunicações, foram retirados do vão da Ponte Prefeito Lima Castro, mais conhecida como Ponte do Sport, no bairro da Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife.

A operação de ordenamento da rede foi realizada pela Neoenergia Pernambuco e tinha como objetivo garantir a segurança da população e a conformidade técnica das instalações de telecomunicações nos postes da distribuidora.

Ao todo, dez empresas foram impactadas, todas com contrato vigente e autorização formal para uso dos postes.

A operação também identificou lançamentos das redes de internet fora dos padrões exigidos, como excesso de cabos, má distribuição e posicionamento inadequado.

Ordenamento das redes

O ordenamento das redes faz parte de um programa da Neoenergia, que visa ampliar a segurança, reduzir riscos de acidentes e garantir maior confiabilidade no fornecimento de energia elétrica em todo o estado.

No primeiro semestre de 2025, já foram retiradas, aproximadamente, 60 toneladas de cabos irregulares em Pernambuco.

“A autorização para uso dos postes é apenas o primeiro passo. É fundamental que o lançamento dos cabos seja feito conforme o projeto aprovado, respeitando todos os critérios técnicos e normativos da distribuidora e as normas de segurança do setor”, destacou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

