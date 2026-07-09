Cabrito Bibito viraliza ao usar bebedouro de água gelada sozinho em Petrolina
No vídeo, ele aparece usando o equipamento da residência como se soubesse exatamente onde encontrar água fresca
Um cabrito de quase quatro meses viralizou ao matar a sede de um jeito nada convencional. Ele usou um bebedouro de água gelada sem precisar de ajuda.
Bibito, como é chamado o animal, vive em uma chácara no Projeto N-02, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, onde convive com outros animais.
No vídeo compartilhado nas redes sociais, ele aparece usando o equipamento da residência como se soubesse exatamente onde encontrar água fresca.
A tutora Iasmine Tamires contou que ficou surpresa ao se deparar com a cena. "O bebedouro fica na área, e foi uma surpresa quando vimos ele bebendo lá. Mesmo tendo o cocho de água, ele prefere água gelada", relatou em entrevista à Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (9).
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O cabrito vive com a família desde o nascimento. "A mãe dele pariu dois e não tinha leite suficiente, então o pegamos para que ele não ficasse fraquinho", informou Iasmine.
Ela também contou que Bibito é dócil e vive uma vida tranquila e harmoniosa ao lado de outros animais da chácara.
"Ele convive com nossos cachorros, quer ser igual a eles. Sempre fica no nosso pé, age igual aos dogs. Todo mundo faz carinho nele com facilidade", destacou a tutora, que junto com o marido Gil Leal cria três cães, três cavalos, pássaro e um segundo cabrito na chácara.