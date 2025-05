A- A+

SALVAMENTO Cabritos 'alpinistas': Corpo de Bombeiros resgata animais presos em serra no Rio de Janeiro Equipe realizou operação a mais de 60 metros de altitude, com cerca de 9 horas de duração

Em meio à Serra da Bolívia, um detalhe na paisagem chamada a atenção de moradores há dias: cinco cabritos estavam em uma área de difícil acesso, a cerca de 60 metros de altitude.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, através do quartel de Itaocara, e precisou usar técnicas especializadas de resgate para fazer o salvamento dos animais. Foram cerca de 9 horas de duração até a conclusão, que se deu na tarde da última sexta-feira. Segundo relatos, os cabritos estavam sem conseguir sair do local há 13 dias.

Os moradores do entorno da região acionaram os bombeiros na última quinta-feira, ao perceberem que eles estavam há vários dias no mesmo ponto da montanha, sem água e alimento. A serra fica em Aperibé, no Noroeste Fluminense (RJ). O planejamento do resgate teve início no mesmo dia. Às 5h da manhã de sexta-feira, três especialistas em salvamento em altura e dez bombeiros do Destacamento de Bombeiro Militar de Itaocara iniciaram a missão.

Complexidade do resgate

Um drone foi usado para apoio para auxiliar os bombeiros na localização precisa dos animais. Segundo o Corpo de Bombeiros, em decorrência da complexidade do terreno, os agentes precisaram se organizar em duas frentes de trabalho.

A primeira equipe, composta por seis montanhistas, caminhou cerca de 5 km até o cume da montanha com cordas e equipamentos de resgate. Também levavam materiais de primeiros socorros para caso os animais apresentassem lesões. Eles acessaram o ponto onde os cabritos estavam por meio de rapel.

Já a segunda equipe seguiu pela parte inferior da montanha, preparando um local para receber os cabritos assim que descessem com auxílio dos montanhistas.

De acordo com os bombeiros, os cinco animais resgatados. Destes, quatro foram devolvidos à mata, uma vez que não foi possível localizar os proprietários. Foi constatado que o quinto cabrito estava levemente debilitado. Ele foi entregue a um morador da região que se comprometeu a cuidar do animal.

Veja também