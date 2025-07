A- A+

BR-116 Cabrobó: caminhão-cegonha pega fogo e destrói 11 carros no Sertão de Pernambuco Caso aconteceu no km 71 da rodovia, por volta das 7h desta segunda-feira (21)

Um caminhão-cegonha que transportava 11 carros pegou fogo na BR-116, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

Todos os veículos foram destruídos pelas chamas. O caso aconteceu no km 71 da rodovia, por volta das 7h desta segunda-feira (21).

Caminhão-cegonha e os outros 11 veículos foram tomados pelo fogo e ficaram destruídos | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão-cegonha seguia pela via quando percebeu fumaça saindo do veículo.

O condutor parou no acostamento e saiu do carro em segurança. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o incêndio.

A PRF informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência.

