Caça dos EUA atirou contra navio que tentava romper bloqueio de porto iraniano
Foi a primeira vez que os Estados Unidos interceptaram à força uma embarcação desde que restabeleceram o bloqueio aos portos, às 20h GMT de terça-feira
Uma aeronave dos Estados Unidos disparou contra um petroleiro vazio e o deixou fora de operação nesta quarta-feira (15), quando a embarcação tentava romper o bloqueio naval aos portos iranianos, informou o Exército americano.
A aeronave "deixou o navio fora de operação após disparar mísseis Hellfire contra a chaminé da embarcação. O navio já não está mais se dirigindo ao Irã", informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação na rede social X, identificando o petroleiro como o "M/T Belma", de bandeira de Curaçao.
Foi a primeira vez que os Estados Unidos interceptaram à força uma embarcação desde que restabeleceram o bloqueio aos portos, às 20h GMT de terça-feira.
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O Centcom também informou que havia "redirecionado duas embarcações comerciais cooperativas" nas primeiras 24 horas de vigência do bloqueio.
As forças americanas já haviam bloqueado anteriormente os portos iranianos entre 13 de abril e 18 de junho, período durante o qual inutilizaram nove embarcações e redirecionaram mais de 140, segundo o Centcom.