"Caça mais letal já criado": veja o que se sabe sobre o F-47, jato "invisível" anunciado por Trump

O presidente dos Estados Unidos,Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira o desenvolvimento pela Boeing de um novo caça militar, batizado de F-47. Apesar da descrição de algumas características do caça de sexta geração, muito mistério ainda ronda o projeto do que promete ser, segundo Trump, a aeronave de combate mais avançada já desenvolvida.



O republicano anunciou que uma versão experimental do caça já tem voado secretamente há quase cinco anos, e que o governo está confiante de que ele irá superar “massivamente as capacidades de qualquer outra nação”.



— O F-47 está equipado com tecnologia furtiva de última geração. Ele é virtualmente invisível e tem um poder sem precedentes, o maior poder de qualquer jato desse tipo já fabricado — disse o republicano sobre o caça, cuja designação pode ser uma homenagem a ele próprio, que é o 47º presidente dos Estados Unidos.





Embora poucos detalhes sobre o projeto tenham sido divulgados, dados orçamentários publicados no ano passado mostraram que a Força Aérea pretende investir até US$ 20 bilhões em pesquisa e desenvolvimento do jato até 2029.

Veja o que se sabe sobre o F-47

O F-47 é realmente avançado?

Se as promessas de Donald Trump se confirmarem, o F-47 poderá se tornar o caça mais avançado já construído. Enquanto isso, Rússia, China e um consórcio de países europeus também trabalham no desenvolvimento de suas próprias aeronaves de sexta geração.

As aeronaves de sexta geração representam a próxima evolução dos caças de combate. Embora não exista uma definição oficial padronizada, esses caças devem incorporar tecnologias avançadas em áreas como furtividade, inteligência artificial, guerra eletrônica e capacidades de combate em rede.



O ex-presidente comparou a nova aeronave aos modelos atuais da Força Aérea dos EUA, como o F-22 e o F-35, classificados como caças de quinta geração, e afirmou que a nova aeronave é de sexta geração. O general David W. Allvin, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, destacou que o F-47 será "o primeiro caça tripulado de sexta geração do mundo".

Qual será a velocidade do F-47?

Generais e almirantes há muito tempo valorizam a velocidade como um indicador de desempenho dos caças, embora furtividade e a capacidade de voar longas distâncias com motores mais eficientes também tenham se tornado fatores importantes.

— Sua velocidade é máxima: 'acima de dois', algo que você não ouve com frequência — disse Trump sobre o F-47, aparentemente referindo-se a Mach 2, ou o dobro da velocidade do som, marca que os jatos militares dos EUA alcançaram pela primeira vez em 1953. O avião de reconhecimento SR-71 Blackbird, que começou a voar no início dos anos 1960 e foi aposentado na década de 1990, podia ultrapassar Mach 3.

Segundo a Força Aérea, o F-22 de dois motores pode voar acima de Mach 1,5 e alcançar Mach 2, enquanto o F-35 de um único motor pode atingir Mach 1,6.

Quanto custará e quantas unidades serão produzidas?

Donald Trump não revelou o custo de cada F-47, mas o comunicado do general Allvin indicou que ele seria mais barato que o F-22 Raptor, que está previsto para ser substituído, e que a Força Aérea planejava construir mais unidades do novo caça.

O F-47 será furtivo?

Trump afirmou que o F-47 seria "praticamente invisível". Ele acrescentou que o avião teria "um poder sem precedentes, o maior poder de qualquer jato de sua categoria já construído".

Os Estados Unidos utilizam aeronaves furtivas em combate desde a primeira Guerra do Golfo, em 1991 — com o F-117 Nighthawk, que voou pela primeira vez em 1981, liderando o ataque a Bagdá.



Durante a campanha de bombardeios da OTAN nos Bálcãs, em 1999, outro avião furtivo, o bombardeiro B-2 Spirit, entrou em combate pela primeira vez. Pouco depois, forças sérvias derrubaram um F-117, provando que aeronaves furtivas ainda eram vulneráveis.

Quanto ao novo caça, Trump disse que espera que ele nunca precise ser usado em guerra. "Mas você precisa tê-lo", acrescentou, "e, se isso acontecer, eles não saberão o que os atingiu".

Que tipo de armamento o F-47 carregará?

Não foram divulgados detalhes sobre o armamento do F-47. No entanto, todos os aviões furtivos que o Departamento de Defesa colocou em serviço possuem uma característica semelhante: para reduzir sua visibilidade ao radar, eles são projetados para carregar mísseis ou bombas em compartimentos internos.

Para o F-22, projetado no final da Guerra Fria exclusivamente para abater jatos soviéticos, isso limitou o número de mísseis ar-ar que ele pode carregar. Posteriormente, a Força Aérea dos EUA projetou uma bomba de pequeno diâmetro de 250 libras que caberia dentro do Raptor, permitindo que ele atacasse alvos terrestres.

O F-35 pode carregar alguns mísseis e bombas internamente sob cada asa, mas também pode transportá-los externamente se a furtividade máxima não for necessária para a missão.

Como será o F-47?

Isso ainda não está claro. No Salão Oval, na sexta-feira, imagens marcadas como “F-47” foram exibidas em suportes ao lado da mesa de Trump.

À direita do presidente, uma foto mostrava o avião no solo sob uma grande bandeira dos EUA, com um nariz triangular e achatado sobre seu trem de pouso dianteiro. A cabine era espelhada e preta, e suas asas pareciam ligeiramente inclinadas para cima. O restante da aeronave estava ofuscado pela escuridão e por fumaça cinematográfica.

