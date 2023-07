Caça russo ataca e atinge drone americano na Síria; vídeo

A- A+

Os Estados Unidos acusaram nesta terça-feira a Rússia de usar caças para perseguir, atacar e danificar um drone MQ-9 na Síria. De acordo com a Força Aérea americana, a aeronave não tripulada era usada para uma ação de combate ao Estado Islâmico quando foi abordada de forma "imprudente" e "não profissional" pelo avião russo.

Em comunicado assinado pelo tenente-general Alex Grynkewich, comandante da 9ª Força Aérea no Oriente Médio, a ação do caça russo aconteceu neste domingo, dia 23 de julho.

"O caça russo voou perigosamente perto de um drone americano MQ-9 em uma missão para derrotar o Estado Islâmico, assediando o MQ-9 e lançando sinalizadores de uma posição imediatamente acima, com apenas alguns metros de separação entre as aeronaves. Um dos foguetes russos atingiu o MQ-9 americano, danificando gravemente sua hélice", diz o texto.

A tripulação que operava remotamente o MQ-9 conseguiu manter o equipamento no ar e trazê-lo com segurança até a base militar, acrescenta a nota. "O flagrante desrespeito do caça russo pela segurança de voo prejudica nossa missão de garantir a derrota duradoura do Estado Islâmico. Pedimos às forças russas na Síria que ponham fim imediato a esse comportamento imprudente, não provocado e não profissional", finaliza o general.

Perseguição

Há 20 dias houve um outro incidente envolvendo caças russos e drones americanos. Na ocasião, A Força Aérea dos EUA acusaram a Rússia de usar suas aeronaves para intimidar os veículos aéreos não tripulados.

No vídeo, um caça russo SU-35 se aproxima de um drone MQ-9 Reapers americano. Uma outra imagem mostra quatro sinalizadores arremessados de paraquedas na frente dos drones, o que "as normas e protocolos estabelecidos".

Grynkewich afirmou, na época, que um piloto russo posicionou sua aeronave na frente de um MQ-9 e ativou o pós-combustor.

A pós-combustão faz o caça expelir fogo e despejar fumaça no ar. A manobra forçou "nossas aeronaves a realizar manobras evasivas", disse Grynkewich.

