Caçada a criminoso brasileiro foragido nos EUA se intensifica

As buscas ao brasileiro Danilo Cavalcante, que há 13 dias fugiu de uma prisão onde cumpria pena por homicídio, foram intensificadas pelas autoridades nesta terça-feira (12), após o roubo de um rifle em uma casa perto da Filadélfia. Algumas escolas da cidade permanecem fechadas devido à "periculosidade" do foragido, segundo a polícia.

O tenente-coronel da Polícia do estado da Pensilvânia, George Bivens, informou que o brasileiro de 34 anos entrou em uma casa no município de South Coventry, cerca de 50 km a noroeste da Filadélfia, na noite de segunda-feira (11), onde roubou um "rifle 22 que estava na garagem".

A polícia informou que, ao ser surpreendido por Danilo, o proprietário do terreno atirou enquanto ele fugia, aparentemente sem atingi-lo.

A arma roubada possui "mira telescópica e uma lâmpada", informou o agente da polícia, que está na mira de uma população aterrorizada pela incapacidade de capturar o fugitivo.

O brasileiro já foi visto em vários pontos da região desde seu vídeo fugindo da cadeia do condado de Chester, na Pensilvânia (nordeste), em 31 de agosto.

"Cavalcante está armado e é extremamente perigoso", alertou a polícia, que também pediu aos moradores da zona que fechem as portas das suas casas, tranquem seus veículos e "fiquem dentro de casa".

As autoridades pediram igualmente aos moradores que verificassem as câmeras de segurança e, caso vissem algo suspeito, entrassem em contato. Além disso, o principal pedido foi para que não as pessoas não se aproximassem do foragido.

Da mesma forma, várias escolas do perímetro das buscas na região onde o fugitivo foi avistado permaneceram fechadas nesta terça-feira.

O brasileiro é, segundo a polícia "extremamente perigoso", "desesperado e não quer ser apanhado".

O homem de 1,50 metro e 54 kg, segundo o anúncio de "Procurado", foi condenado em agosto à prisão perpétua pelo assassinato da ex-companheira na presença do filho da vítima. O crime foi cometido com arma branca, durante uma discussão em abril de 2021.

Polícia na mira

No domingo, a polícia anunciou que o fugitivo havia mudado de aparência: Danilo havia raspado a barba e o bigode que apareciam na primeira foto de "Procurado" divulgada.

As autoridades publicaram quatro supostas fotos do fugitivo no pórtico de uma casa, capturadas por câmeras de segurança. Em algumas, ele aparece vestindo um casaco claro com um capuz na cabeça.

Desde sua fuga, Cavalcante foi flagrado diversas vezes por câmeras de segurança. Mesmo assim, ele conseguiu escapar do forte dispositivo de segurança estabelecido, no qual participam centenas de agentes equipados com helicópteros, drones e cães da Polícia do estado da Pensilvânia, apoiados pela Polícia Federal (FBI) e os US Marshals, especializados na busca de fugitivos.

Cavalcante havia roubado uma van branca, que foi encontrada no domingo aparentemente porque estava sem combustível.

A polícia indicou que ele pediu ajuda a dois conhecidos, que avisaram as autoridades. A irmã dele, em situação irregular no país, foi detida.

Sua fuga da prisão, registrada por uma câmara de vigilância e divulgada pelas autoridades, é tão inacreditável para quem assiste, quanto constrangedora para os responsáveis da prisão, que fica a cinquenta quilômetros da área de busca.

No vídeo é possível ver o preso, vestindo camiseta branca, calça azul e tênis brancos, se esconder atrás de um muro do pátio e depois escalar agilmente entre duas paredes paralelas até desaparecer no teto.

Segundo a polícia, ele também é procurado por homicídio no Brasil e por isso fugiu do país. A primeira parada foi Porto Rico, onde obteve documentos falsos, antes de chegar ao nordeste dos Estados Unidos, segundo o jornal Philadelphia Inquirer, que tem acompanhado o caso.

