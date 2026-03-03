GUERRA NO ORIENTE MÉDIO
Caças americanos e israelenses atacaram o centro de Teerã, diz imprensa do Irã
Tasnim divulgou um vídeo gravado no centro da capital iraniana, onde se localizam diversas sedes governamentais, mostrando uma grande coluna de fumaça subindo ao céu
O sol se põe através de uma coluna de fumaça preta após um ataque à capital iraniana, Teerã - Foto: Atta Kenare/AFP
A agência de notícias Tasnim informou nesta terça-feira (3) que "caças americanos e israelenses" atacaram o centro de Teerã, no quarto dia do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.
A Tasnim divulgou um vídeo gravado no centro da capital iraniana, onde se localizam diversas sedes governamentais, mostrando uma grande coluna de fumaça subindo ao céu.
"Residências sofreram danos significativos no bairro" da icônica Praça Enghelab, afirmou a Tasnim. A AFP não conseguiu verificar imediatamente a extensão dos danos.