Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Caças americanos e israelenses atacaram o centro de Teerã, diz imprensa do Irã

Tasnim divulgou um vídeo gravado no centro da capital iraniana, onde se localizam diversas sedes governamentais, mostrando uma grande coluna de fumaça subindo ao céu

Reportar Erro
O sol se põe através de uma coluna de fumaça preta após um ataque à capital iraniana, Teerã O sol se põe através de uma coluna de fumaça preta após um ataque à capital iraniana, Teerã - Foto: Atta Kenare/AFP

A agência de notícias Tasnim informou nesta terça-feira (3) que "caças americanos e israelenses" atacaram o centro de Teerã, no quarto dia do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.

A Tasnim divulgou um vídeo gravado no centro da capital iraniana, onde se localizam diversas sedes governamentais, mostrando uma grande coluna de fumaça subindo ao céu.

Leia também

• Israel e EUA atacam prédio onde se elege líder supremo do Irã; edifício foi evacuado

• Trump diz que é "tarde demais" para negociar com o Irã, mas Teerã busca diálogo

"Residências sofreram danos significativos no bairro" da icônica Praça Enghelab, afirmou a Tasnim. A AFP não conseguiu verificar imediatamente a extensão dos danos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter