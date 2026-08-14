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Conflito Caças da Otan derrubam drone que invadiu espaço aéreo da Letônia Maioria, segundo as autoridades, seria de origem ucraniana e teria se desviado da rota por causa de interferência eletrônica russa

Caças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) derrubaram um drone que entrou no espaço aéreo da Letônia nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, segundo o Exército letão e uma autoridade da aliança militar. As autoridades letãs não informaram a origem do drone, mas disseram que ele entrou no país "em decorrência de guerra eletromagnética russa".

Outros drones já cruzaram a fronteira com a Letônia. A maioria, segundo as autoridades, seria de origem ucraniana e teria se desviado da rota por causa de interferência eletrônica russa.

Dois caças Eurofighter italianos foram acionados para interceptar o aparelho, e um deles o derrubou, disse a porta-voz da Otan Allison Hart. Dois caças turcos também foram mobilizados, segundo ela. Moradores de cinco municípios no leste da Letônia foram alertados sobre o risco e orientados a buscar abrigo.

Também nesta sexta-feira(14), um drone caiu em uma área de mata na Romênia, a 5 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, informou o Ministério da Defesa do país, que é membro da Otan.

De acordo com a pasta, radares militares não detectaram o drone, que caiu no leste do condado de Tulcea, porque ele voava a uma altitude "muito baixa". O ministério não deu detalhes sobre a origem do aparelho. Fonte: Associated Press.

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