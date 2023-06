Cachimbo para crack, chicletes de nicotina: EUA inauguram a 1ª máquina de rua para usuários de droga

A- A+

A primeira máquina que vende acessórios e remédios para usuários de álcool e droga do mundo foi inaugurada nesta semana no Brooklyn, bairro de Nova York. Em vez de salgadinhos e refrigerantes, os usuários podem pegar (de graça), por exemplo, tiras de teste de fentanil, cachimbo e protetor labial para usuários de crack, chicletes de nicotina e remédios para ajudar a tratar overdoses de opioides.

A iniciativa tem como a premissa a conduta de "redução de danos", a qual defende que é eficaz prevenir os danos das drogas e do álcool do que apenas prevenir. “A cada três horas, perdemos um nova-iorquino [para as drogas]", disse o comissário de saúde e higiene mental Ashwin Vasan em uma entrevista coletiva. A máquina está localizada do lado de fora de uma organização sem fins lucrativos destinada a oferecer moradia e outros tipos de apoio para pessoas com necessidades.

Basta a pessoa digitar o código correspondente e recolher o produto. As máquinas custam 11 mil dólates. Pelo menos mais três serão colocadas nas regiões mais afetadas por overdoses de drogas de Nova York. Elas funcionam 24h por dia, todos os dias.

Dados de autoridades de saúde americanas mostram que 2021 foi o ano com maior número de overdoses fatais nos cinco distritos, com 2.668 mortes causadas por uso excessivo de drogas. Embora os números de 2022 ainda não tenham sido completamente compilados, as autoridades de saúde disseram que o número anual deve superar o recorde de 2021. Só na primeira metade do ano passado houve 1.370 overdoses fatais, mostram as estatísticas — sendo cerca de 80% delas causadas por uso de fentanil.

A máquina também oferece outros produtos, como preservativos, absorventes internos e kits de primeiros socorros.

