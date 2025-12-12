A- A+

Pernambuco Cachoeirinha: morre última vítima de explosão de máquina; todos eram da mesma família A explosão da máquina de corte aconteceu no dia 3 de dezembro

Toda a família que foi atingida pela explosão de uma máquina de corte em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, morreu. Cecília Cândida, de 18 anos, foi a última vítima. Ela estava internada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

O acidente aconteceu em 3 de dezembro, por causa de um curto-circuito que atingiu a máquina que era usada para alimentar alguns animais.

Os quatro moradores da casa: pai, filho, primo e Cecília, que não teve grau de parentesco revelado, morreram por conta da explosão que aconteceu devido ao curto-circuito.

Todos foram socorridos para o Hospital da Restauração, ainda no dia do acidente. André Calado, de 22 anos, morreu no dia 4. O pai do jovem, Jairo Anselmo, de 55 anos, e o primo, José Rodrigues, de 16 anos, faleceram na terça-feira (9) após não resistirem aos ferimentos. Cecília também não resistiu, e morreu na quarta-feira (10).

A Prefeitura de Cachoeirinha lamenta o falecimento de Cecília Cândida, a quarta vítima da tragédia ocorrida na semana passada.

O município segue em luto oficial, reforça sua solidariedade à família e agradece a toda a população, que se uniu em orações nos últimos dias.

