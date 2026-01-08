Agreste
Cachoeirinha: motorista que transportava boi morre atropelado ao descer de caminhão para ver carga
Sinistro de trânsito aconteceu no quilômetro 41 da BR-423
Homem foi atropelado por um veículo não localizado que saiu do local antes da chegada da PRF - Foto: PRF/Divulgação
O motorista de um caminhão que transportava boi morreu em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, após ser atropelado no momento que desceu do veículo.
O sinistro de trânsito aconteceu nessa quarta-feira (7), no quilômetro 41 da BR-423.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 42 anos, desembarcou do caminhão para verificar a carga de boi. O nome dele não foi divulgado.
"Nesse momento, foi atropelado por um veículo não localizado que saiu do local antes da chegada da viatura", afirmou a corporação.
Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil de Pernambuco, que vai investigar o caso, também estiveram no local.