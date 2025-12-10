Qua, 10 de Dezembro

AGRESTE

Cachoeirinha: explosão de máquina mata três familiares; jovem segue internada em estado grave

Todos estavam trabalhando em casa quando ocorreu um curto-circuito na máquina e ela explodiu

Três pessoas da mesma família morrem após explosão de máquina de corte, em CachoeirinhaTrês pessoas da mesma família morrem após explosão de máquina de corte, em Cachoeirinha - Foto: TV Globo/Reprodução

Três pessoas da mesma família morreram após a explosão de uma máquina de corte em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. A quarta vítima, identificada como Cecília Cândida, 18 anos, segue internada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, em estado grave.

O acidente ocorreu em 3 de dezembro. Segundo informações da TV Asa Branca, todos estavam trabalhando em casa quando ocorreu um curto-circuito na máquina e ela explodiu. O equipamento se trata de uma cocheira para alimentar alguns animais.

Todos os quatro foram socorridos para o HR. No dia 4, André Calado, de 22 anos, morreu, como confirmou o hospital. O pai do jovem, Jairo Anselmo, de 55 anos, e o primo José Rodrigues, de 16 anos, faleceram nessa terça-feira (9) após não resistirem aos ferimentos.

"Uma mulher de 18 anos segue internada no HR, em estado grave, sob acompanhamento de equipe multidisciplinar", completou o hospital, em nota enviada à reportagem nesta quarta-feira (10).

A reportagem ainda entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) em busca de mais informações sobre a investigação do caso, mas não obteve retorno. A Polícia Civil não tem registro da ocorrência.

Luto em Cachoeirinha
Por meio de nota, a prefeitura de Cachoeirinha lamentou o ocorrido, que classificou como uma "tragédia que abalou uma mesma família e comoveu toda a cidade".

"Esses fatos entristecem a todos nós porque envolvem filhos de Cachoeirinha. Geram consternação porque nenhuma família está preparada para perdas tão duras e tão próximas. E causam imensa dor porque, quando uma tragédia dessa dimensão acontece, ela atravessa todo um povo", diz trecho da nota.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Prefeitura de Cachoeirinha (@prefcachoeirinhape)

A prefeitura também afirmou que "se solidariza e abraça todos os familiares e amigos" das vítimas, e pediu  "que a população permaneça em oração por Cecília Cândida". Foi decretado luto oficial de três dias no município.

