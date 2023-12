Cachorro de argentina morta em Búzios está com a irmã dela

A- A+

Responsável por alertar a polícia, avançando contra o suspeito de matar sua tutora, a argentina Florencia Aranguren, de 31 anos, o cachorro Tronko está com uma irmã da vítima.



O animal foi retirado do local do crime, a trilha para a Praia José Gonçalves, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, pelo defensor de animais Toni Russo. Ele divulgou um vídeo onde mostra o pet brincando e tomando banho.

"Pessoal venho atualizar o caso do Tronko, esse cachorrinho ficou diante de uma brutalidade tremenda ocorrida contra sua tutora no dia de ontem, infelizmente uma vida perdida e uma família chorando, diante de tudo isso fiz meu papel de cidadão, de tentar ajudar ao próximo minimizando pelo menos um pouco essa dor terrível da família, rapidamente fui ao local resgatar o cachorro da vítima, tentei fazer o melhor por ele, distraindo, brincando, alimentando e dando banho, à espera dos familiares da vítima que eu tinha certeza que gostariam de ver em segurança o animal tão leal e parceiro da vítima, e essa foi minha missão!", escreveu Russo.





O defensor de animais disse que Tronko, de 10 anos, está bem. Ele mostrou o cachorro brincando, pulando numa piscina e se alimentando. O pet também tomou banho.

