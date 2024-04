Cachorro de pelo preto fica completamente branco por causa de vitiligo; entenda

A- A+

Um cachorro de 4 anos, de Oklahoma, nos Estados Unidos, sofreu uma completa transformação na cor do seu pelo devido ao desenvolvimento do vitiligo, doença caracterizada pela perda de coloração da pele ou dos pelos, no caso dos animais. Antes de pelo preto, Buster ficou branco dois anos após ter recebido o diagnóstico com a condição.

O tutor Matt Smith relata que notou manchas brancas perto da boca e do queixo de Buster antes delas se espalharem por todo seu rosto e corpo.

"Então houve um momento em que ele ficou careca em algumas áreas até que seu pelo branco e fofo cresceu", escreveu em um post no site Reddit.

O que causa o aparecimento do vitiligo?

Especialistas acreditam que o vitiligo se desenvolva devido a causas genéticas, mas também pode ocorrer quando ocorre produção de anticorpos contra os melanócitos (células produtoras de melanina responsáveis pela pigmentação da pele), as destruindo. Desta forma, ocorre uma mudança na coloração.

De acordo com um estudo publicado na revista científica Brazilian Journal of Animal and Environmental Research o vitiligo generalizado, ou seja, no corpo inteiro, é rara. A forma mais comum é o tipo local, na qual apenas algumas regiões são afetadas, principalmente a pele, pelos, focinho, lábios, mucosa oral e facial, além dos cotovelos e unhas.

"Essa condição é uma das doenças relacionadas com a redução da pigmentação da pele que merece destaque por ser pouco comum na clínica médica veterinária e por apresentar predileção por algumas raças de cães como os Shepard, Collie, Rottweiler, Doberman, Schnauzer Gigante, Bull Mastiff, Sheepdog e Dachshund", escrevem os autores.

Além disso, a condição também já foi relatada em cavalos, bovinos e gatos. Não existe tratamento disponível para animais, por isso, é recomendada a procura de um veterinário ao serem notadas as manchas.

Veja também

INVESTIGAÇÃO Policiais militares do DF são presos por suposta tortura a soldado em curso de treinamento