Cachorro dispara arma por acidente contra seu dono nos EUA

O dono de um cachorro nos Estados Unidos foi baleado por um disparo feito pelo próprio mascote quando o cão pulou em uma cama que continha a arma carregada, informou a polícia nesta quarta-feira (12).

O homem, que mora em Memphis, no Tennessee (sul), dormia junto de sua esposa quando recebeu um disparo na madrugada de segunda-feira. Por sorte, o tiro foi apenas de raspão na coxa esquerda.

Oreo, um pitbull de um ano, "ficou com a pata presa na trava do gatilho e acabou pressionando", de acordo com o relatório policial do incidente.

O tipo da arma disparada não foi especificado e o incidente ficou registrado como "ferimento acidental".

Ainda que não muito frequente, este não foi o primeiro acidente do tipo envolvendo cachorros nos EUA.

Há dois anos, um pastor alemão disparou acidentalmente uma arma e matou um homem de 30 anos ao pisar em um fuzil de caça, no Kansas.

Em 2018, um homem de 51 anos, em Iowa, também recebeu um disparo na perna de seu cachorro mestiço de labrador com pibull por acidente.

