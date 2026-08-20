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PROMOVIDO

"Cachorro dos Laranjinhas" do Bairro do Recife é "promovido" a cabo da Polícia Militar de Pernambuco

Cabo Caramelo segue na função de acompanhar os policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) na área central da capital pernambucana

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Cabo Caramelo faz sua primeira ronda depois de ser integrado ao BPTur oficialmenteCabo Caramelo faz sua primeira ronda depois de ser integrado ao BPTur oficialmente - Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O "cachorro dos laranjinhas", que acompanha os policiais militares no Bairro do Recife, está oficialmente integrado ao Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Após a grande repercussão da matéria e do vídeo publicados pela Folha de Pernambuco na última terça-feira (18), o cão foi “promovido” a cabo Caramelo e ganhou a "farda" para representar a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

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O animal sempre recebeu ração e água do efetivo do BPTur. Nesta semana, ele voltou a passar por tratamento veterinário e ganhou um banho para celebrar a nova função. 

"Nosso cão amigo acabou de ser promovido. Saiu de soldado, virou cabo e recebeu colete personalizado”, afirmou o soldado Catunda, do BPTur, que também valorizou o carinho que o efetivo recebe do cabo Caramelo.

"Por ele ser um cão tranquilo que busca nos acompanhar em todas as modalidades de trabalho, ele agrega demais ao trazer esse espírito que só o cão pode oferecer. Essa amizade e laços que se criam". 

O cão vira-lata já residia nos arredores do Bairro do Recife. Após a chegada das novas turmas do BPTur, o animal passou a acompanhar diariamente os policiais militares durante o patrulhamento pela região. 

O CB Caramelo escolhe uma dupla do efetivo por vez e tem sua atuação em pontos como a Ponte Buarque de Macedo, Praça do Arsenal, Avenida Rio Branco e Marco Zero.

Cabo Caramelo acompanha os policiais militares diariamente. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Antes de receber a farda simbólica da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o cão já era conhecido pelas pessoas no Bairro do Recife como parceiro dos policiais. Agora, a população pernambucana e turistas conseguem identificar ainda mais essa atuação. 

De acordo com o soldado Catunda, a repercussão da relação do efetivo com o cão ajuda na visão da sociedade em relação à Polícia Militar, que muitas vezes precisa ter uma ação de caráter ostensivo. 

"Ele nos traz uma energia que só um animal com a sua pureza é capaz de oferecer. Num trabalho árduo, cansativo, que muitas vezes lida com a solução de problemas dos outros, ele traz um ponto de apoio psicológico para trabalhar diariamente. Com nosso amigo, o cabo Caramelo, eu tenho certeza que a gente consegue ainda mais trazer a sociedade para perto”, completou. 

Governadora conhece "Cabo Caramelo"

O "Cabo Caramelo" recebeu a visita da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, na tarde desta quinta-feira (20). A candidata à reeleição conheceu o mascote do BPTur, caminhou e posou para fotos e vídeos com ele na avenida Rio Branco. 

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