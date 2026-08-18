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"Cachorro dos laranjinhas" "Cachorro dos laranjinhas": veja vira-lata que acompanha serviço de policiais no Bairro do Recife O cão recebe os cuidados do efetivo do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur)

Um vira-lata, conhecido como "cachorro dos laranjinhas", acompanha a atividade de policiais militares no Bairro do Recife. O cão é o fiel companheiro do efetivo do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Batizado de "Arma" por uns e de "K-9" por outros, o animal escolhe uma equipe operacional diariamente e fica até o fim do serviço em trechos como a Ponte Buarque de Macedo, Praça do Arsenal, Avenida Rio Branco e Marco Zero.

Como começou?

A relação começou quando a primeira turma chegou à base do BPTur na área central da capital pernambucana, em agosto do ano passado.

De acordo com os policiais militares, o cão já residia no Bairro do Recife acompanhado por uma fêmea.

Os animais passaram a receber os cuidados das equipes do BPTur. Atualmente, a fêmea convive definitivamente com a equipe do 16° Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro de São José.

Cachorro dos laranjinhas

A soldado da PMPE, Sayonnara, que integra a T2 dos novos policiais do BPTur, considera que foi o cão que adotou o efetivo.

"Pelo visto, ele admira a profissão. De fato, está sempre com o efetivo. Fica pelas ruas, as pessoas já assimilam ele ao efetivo. É o cachorro dos 'laranjinhas'", iniciou.

Segundo a soldado Sayonnara, o cão fica com uma equipe em um dia e, no seguinte, reveza com outra.

"É como se ele quisesse dividir esse amor também por nós de forma igual. Ele trata todo mundo com o mesmo carinho. Quando a equipe chega no setor, ele vem acompanhando a patrulha, vem na formação, quer estar junto na hora da foto de formação", destacou a policial militar que também relatou que o animal fica atento durante o serviço.

"Inclusive, tem uns indivíduos conhecidos na região que já deram uma aprontada e ele late, vai em cima, e a gente tem que acalmar", completou.



O carinho com o cão é compartilhado por todo o efetivo. Neste ano, o animal ficou doente com uma infecção alimentar, não queria comer e estava bastante debilitado.

A equipe inteira se sensibilizou com a situação, se juntou e o levou até a clínica para a realização de exames.

"O efetivo também se mobilizou para fazer o tratamento dele. Tinha o horário para fazer o uso das medicações e foram várias medicações. Nos mobilizamos para cada um ficar responsável por um horário e dar o remédio corretamente", relembrou a soldado Sayonnara.

Na visão da soldado Sayonnara, o amor sincero que o cão transmite aos policiais auxilia na execução do serviço que tem um alto nível de exigência.

"Estamos para defender a sociedade e com esse carinho [do cão] torna esse serviço mais leve. Ele mostra essa admiração e de fato conquistou todo o efetivo. É a marca dessa nova turma. Esse amor dele nos conquistou".



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