VIOLÊNCIA CONTRA ANIMAIS Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP Suspeito fugiu após fazer os disparos

Um vídeo que foi parar nas redes sociais mostra um homem, num ponto de ônibus em São Paulo, disparando dez vezes contra um cachorro. O crime, segundo a polícia, aconteceu no último dia 18, mas as imagens só surgiram agora.

Os disparos foram feitos na Avenida Ragueb Chohfi, na zona leste da capital paulista. O suspeito, que ainda não foi identificado, estava discutindo com uma mulher, o que deixou o cãozinho agitado e latindo muito.

Em seguida, o homem se vira para o animal e faz vários disparos com um revólver. Ele fugiu do local.

O caso foi registrado no 49º Distrito Policia, em São Mateus e o agressor é investigado por praticar ato de abuso contra animais e disparos de arma de fogo.

Caramelo

A morte deste cachorro, na zona leste de São Paulo, foi revelada no mesmo dia em que o governo do estado reconheceu por lei o “vira-lata caramelo” como expressão cultural de São Paulo.

A medida chega num momento em que o país registra graves ataques a outros animais, especialmente os comunitários, como os cães Orelha e Abacate.

Orelha foi espancado no começo de janeiro por quatro adolescentes na Praia Brava, em Santa Catarina. Ele morreu um dia depois das agressões. Na cidade de Toledo, no Paraná, Abacate foi morto após o disparo de um tiro de arma de fogo.

As policiais locais investigam os dois casos.

