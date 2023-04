A- A+

Reencontro Cachorro resgatado do Edifício Leme é devolvido à sua dona Em relato emocionado, dona do cão diz que cria o pet desde pequeno

Após resgate feito pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (29), Marley, um dos cachorros que estavam presos no segundo imóvel do Edifício Leme, foi devolvido à sua dona.

Em reencontro, a autônoma Camila Jerônimo, de 33 anos, relata emocionada que cria o cão, que vai fazer um ano em julho, desde pequeno e que possui uma relação muito forte de amizade com o pet.

No momento da tragédia Marley estava no primeiro andar do prédio. Camila conta que conseguiu escapar pela caixa do ar condicionado junto com seu marido, Marcelo, e a filha de cinco anos.

“Daqui pra frente eu não sei nada, desde quinta eu to com isso no corpo, sem documento, nada”, relata Camila.

