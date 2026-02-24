Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Cachorro sobrevive à queda de helicóptero que matou 15 pessoas no Peru

O acidente ocorreu no domingo e todos a bordo morreram

Reportar Erro
Os destroços de um helicóptero militar que caiu em 23 de fevereiro de 2026 em Chala Viejo, localidade da província de Caraveli, na região de Arequipa, no sul do Peru.Os destroços de um helicóptero militar que caiu em 23 de fevereiro de 2026 em Chala Viejo, localidade da província de Caraveli, na região de Arequipa, no sul do Peru. - Foto: Procuradoria de Arequipa / Divulgação / AFP

Um pequeno cão sobreviveu à queda de um helicóptero militar que matou 15 pessoas no sul do Peru, informou a Força Aérea peruana à AFP nesta terça-feira (24).

Após o acidente, equipes de resgate encontraram o cão de cor caramelo entre os destroços retorcidos. Ele estava ao lado do corpo de seu dono, o coronel Javier Nole, de 50 anos, que estava a bordo com a esposa e duas filhas.

"É o animal de estimação do coronel Nole; é o único sobrevivente", disse uma fonte militar à AFP.

Leia também

• Acidente de helicóptero militar no Peru deixa 15 mortos

• Presidente interino do Peru é criticado por declarações sexuais sobre menores

• José María Balcázar é eleito presidente interino do Peru

O acidente ocorreu no domingo e todos a bordo morreram. Entre as vítimas estavam quatro militares e 11 civis, incluindo suas esposas e sete crianças com idades entre 3 e 17 anos.

Segundo uma reportagem da emissora local Latina, "o animal foi levado para avaliação veterinária".

O helicóptero, um Mi-17 de fabricação russa, perdeu contato no domingo enquanto sobrevoava a região de Ica, 300 quilômetros ao sul da capital peruana.

Os socorristas localizaram os destroços da aeronave na segunda-feira na localidade de Chala, em Arequipa.

O helicóptero havia sido usado nos últimos dias em operações de resgate às vítimas das enchentes que atingem a região.

A Força Aérea iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter