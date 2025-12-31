A- A+

COPACABANA Cacique Cobra Coral intervém pelo fim da ressaca em Copacabana: 'Ajudou em todo litoral' Médium Adelaide Scritori, que diz incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral, montou uma operação de emergência para o réveillon do Rio de Janeiro

A médium Adelaide Scritori, que diz incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral, montou uma operação de emergência para o réveillon de Copacabana.



Acionada para evitar chuvas fortes no bairro durante a virada do ano, agora, faz o possível para reduzir a ressaca que atinge o mar de todo o litoral.

— A água chegou a poucos metros do palco principal e, mais um pouco, comprometeria a estrutura ponto dos shows não serem realizados. O Cacique Cobra Coral teve que intervir na pressão atmosférica para evitar isso, o que ajudou em Copacabana e em todo o litoral. Mas a operação continua para levar as chuvas para as nascentes do sul de Minas que abastecem o sistema Cantareira — diz Osmar Santos, porta-voz da Fundação Cacique Cobra Coral e marido da médium, acrescentando que as ressacas são decorrentes das mudanças climáticas.

A intervenção do Cacique aconteceu após Adelaide ser procurada pela produção do réveillon. Segundo Osmar, no "diálogo" com a médium, o Cacique teria dito:

— Deus sabe o que faz, mas esses homens brancos não sabem o que pedem. Pediram só para afastar a chuva na virada... mas nós vamos ajudar — completou o porta-voz.

Sem chuva

Em coletiva na última sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes admitiu que a festa da virada, mais uma vez, terá uma mãozinha da médium Adelaide Scritori, que diz incorporar o espírito do Cacique Cobra Coral. A entidade, que seria capaz de controlar o clima, já iniciou os trabalhos espirituais para que a passagem do ano ocorra sem chuvas e trovoadas.

— A gente começou a Operação Réveillon há uma semana para alterar eventuais previsões de que pudesse chover forte na virada. E chegamos ao Rio justamente na sexta-feira. Desta vez, o cacique não está preocupado apenas com a festa carioca, mas também com o bem-estar dos paulistas — disse Osmar.

Osmar Santos explicou a associação espiritual entre a festa carioca e a terra da garoa:

— O trabalho consiste em orientar as nuvens de chuva para a divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. O objetivo é alimentar as nascentes de rios que contribuem com o Sistema Cantareira (que abastece o estado vizinho), cujos níveis estão muito baixos — explicou o porta-voz.



