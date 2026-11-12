Cacique Raoni está hospitalizado e "estável"
Reconhecível pelo seu grande disco labial, um emblema de guerreiro, Raoni tornou-se conhecido na década de 1970, quando militava contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985)
Símbolo da defesa da Amazônia, o cacique Raoni está hospitalizado há quatro dias e encontra-se "estável", após ter sido diagnosticado com câncer no aparelho digestivo, informou seu instituto.
O líder, de 94 anos, “recebe tratamento para uma infecção pulmonar e acompanhamento médico para o controle da pressão arterial” no Hospital Regional da cidade de Peixoto de Azevedo, no estado de Mato Grosso, comunicou o Instituto Raoni na noite de quarta-feira (11).
Reconhecível pelo seu grande disco labial, um emblema de guerreiro, Raoni tornou-se conhecido na década de 1970, quando militava contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985).
Em setembro, o Instituto revelou que o cacique do povo kayapó havia sido relatado com um câncer no aparelho digestivo e que passaria a receber cuidados paliativos em casa.
“Atualmente, apresenta quadro clínico estável (...) está se alimentando por via oral e respirando espontaneamente no ambiente”, detalhou o Instituto Raoni na quarta-feira (11).
Leia também
• El Niño intensifica combate de camponeses a arbusto que favorece incêndios na Colômbia
• Lula diz, na COP31, que defesa da Amazônia continuará central em seu 4º mandato
• Ilha do Marajó, na Amazônia, sofre com queimadas e bispos pedem socorro
Embora debilitado, o cacique se manteve, até pouco tempo atrás, ativo na luta pela causa indígena e pela preservação da maior floresta tropical do mundo.
Em abril, ele participou do Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do Brasil, que reúne, todos os anos, milhares de pessoas em Brasília.
“Neste momento delicado pedimos que todos respeitem a privacidade do cacique e de seus familiares, para que ele possa receber os cuidados necessários com tranquilidade”, declarou seu Instituto.
Raoni realizou sua primeira viagem internacional em 1989, após receber o músico britânico Sting na Amazônia, um encontro que contribuiu para sua fama global.
Ele já foi confirmado internado em maio devido a uma hérnia e foi relatado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.