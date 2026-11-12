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Internado Cacique Raoni está internado em Mato Grosso; quadro de saúde é estável Líder indígena trata uma infecção pulmonar

O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, está internado há quatro dias no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, devido a uma infecção pulmonar e também para acompanhamento da pressão arterial. O quadro de saúde é considerado estável.

No boletim médico mais recente, a família de Raoni pede que “todos respeitem a privacidade do cacique e de seus familiares para que ele possa receber os cuidados necessários com tranquilidade”.

O líder indígena foi submetido a uma terapia à base de antibióticos, e os médicos também atuam no controle da pressão com a administração de medicamentos vasoativos. Ele segue se alimentando por via oral e respirando sem a ajuda de aparelhos.

Raoni foi atendido inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Peixoto de Azevedo e encaminhado para o hospital regional onde se encontra internado.

O cacique foi diagnosticado em setembro deste ano com câncer no sistema digestório e recebe cuidados paliativos em casa.

Internações

Raoni passou por algumas internações em 2026. Em maio, foi hospitalizado na cidade de Sinop (MT) com dores abdominais. Em junho, voltou ao hospital para tratar uma pneumonia.

No mesmo mês, foi novamente internado com dores no abdome, ausência de diurese, desidratação e sonolência acentuada.

Devido aos muitos problemas de saúde, Raoni foi transferido para São Paulo, onde passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal.

Foi em sua passagem pela capital paulista que houve o diagnóstico do câncer. Diante da idade e das condições clínicas do paciente, os médicos decidiram submeter o cacique ao tratamento paliativo, em que há o controle da dor e a prevenção de complicações.

Raoni é uma das principais lideranças indígenas brasileiras e atua, há décadas, na defesa dos povos indígenas, dos territórios e da floresta. Sua trajetória ganhou reconhecimento internacional pela atuação em defesa da Amazônia e dos direitos indígenas.

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