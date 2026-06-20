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Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado

Procedimento será realizado no Hospital São Paulo, da Unifesp

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Cacique Raoni passa por cirurgia neste sábado (20)Cacique Raoni passa por cirurgia neste sábado (20) - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O cacique Raoni Metukire, de 94 anos, será submetido, neste sábado (20), a uma cirurgia de desobstrução intestinal no Hospital São Paulo (HSP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista.

“O paciente encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou bem durante a noite, afebril, respirando sem auxílio de aparelhos. Está em uso de antibioticoterapia e de tratamento de suporte clínico.

Está programada para hoje à tarde uma cirurgia de desobstrução intestinal”, diz boletim médico divulgado às 12h30.

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O cacique deu entrada nesta sexta-feira no HSP, apresentando quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. O quadro de saúde foi considerado grave, mas estável.

Anteriormente, Raoni estava internado no hospital Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Ele foi transferido para a capital paulista na sexta-feira (19).

Em São Paulo, o acompanhamento do quadro de saúde de Raoni é conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

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