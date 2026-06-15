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BRASIL Cacique Raoni, novamente na UTI e em estado "grave" O líder do povo kayapó percorreu o planeta para defender a floresta amazônica e as comunidades originárias diante de chefes de Estado, papas e monarcas

O cacique Raoni Metuktire, um dos defensores mais emblemáticos da Amazônia, foi novamente internado em uma unidade de terapia intensiva após apresentar um quadro de saúde "grave", informaram seus médicos nesta segunda-feira (15).

O líder indígena foi levado na tarde de domingo ao Hospital Dois Pinheiros, na cidade de Sinop, em Mato Grosso, de onde havia recebido alta em 25 de maio, após apresentar vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.

"O paciente encontra-se internado na UTI sob monitoramento contínuo", disse o centro médico em nota.

"O estado de saúde é considerado grave", acrescentou.

O líder do povo kayapó percorreu o planeta para defender a floresta amazônica e as comunidades originárias diante de chefes de Estado, papas e monarcas.

Raoni, de 94 anos segundo os médicos, havia passado vários dias nesse hospital em maio: primeiro para tratar uma hérnia e depois após ser diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos.

Raoni continuou ativo, embora visivelmente debilitado nos últimos meses.

Em abril, participou do Acampamento Terra Livre, a maior concentração anual de povos indígenas em Brasília.

O cacique ganhou notoriedade nos anos 1970, quando militava contra uma rodovia transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Ele fez sua primeira turnê internacional em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia.

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