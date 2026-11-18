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ALTA MÉDICA Cacique Raoni recebe alta após cinco dias internado Em setembro, o cacique, de 94 anos, foi diagnosticado com câncer no aparelho digestivo

O cacique Raoni Metuktire recebeu alta, após cinco dias de internação devido a uma infecção pulmonar, informou à AFP nesta terça-feira uma fonte do seu entorno.

Em setembro, o cacique, de 94 anos, foi diagnosticado com câncer no aparelho digestivo. Desde então, recebe cuidados paliativos em casa.

No último dia 10, Raoni foi internado com infecção pulmonar e problemas de pressão, em um hospital de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, perto da aldeia amazônica onde o cacique vive há décadas.

Raoni recebeu alta no último domingo e deixou o hospital lúcido e orientado, segundo um documento obtido pela AFP.

O líder do povo Kayapó esteve hospitalizado pelo menos três vezes este ano. Embora debilitado, o cacique se manteve até pouco tempo atrás ativo na luta pela causa indígena e pela preservação da maior floresta tropical do mundo.

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