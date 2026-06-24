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Recuperação

Cacique Raoni se recupera após cirurgia no intestino

Esta não é a primeira vez que o líder kayapó é internado neste ano. Em maio, ele tratou uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos

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Cacique Raoni passa por cirurgia neste sábado (20)Cacique Raoni passa por cirurgia neste sábado (20) - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O cacique Raoni Metuktire se recupera de forma satisfatória, após a cirurgia abdominal a que foi submetido na semana passada, informou nesta quarta-feira o Hospital São Paulo.

Raoni deixou na noite de ontem a UTI do hospital, onde se recupera de uma cirurgia para tratar uma obstrução intestinal, segundo a equipe médica. Ele se alimentou hoje com alimentos pastosos, e ainda não há uma previsão de alta.

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Esta não é a primeira vez que o líder kayapó é internado neste ano. Em maio, ele tratou uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Reconhecido internacionalmente por sua defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até recentemente. Embora debilitado, ele participou em abril do Acampamento Terra Livre, em Brasília.

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