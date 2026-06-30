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ESTADO DE SAÚDE Cacique Raoni tem hemorragia digestiva, mas quadro é estável Sangramento foi "prontamente estabilizado", diz Hospital da Unifesp

Internado desde o dia 19 de junho na capital paulista, o líder indígena Raoni Metuktire apresentou ontem (29) uma hemorragia digestiva alta e precisou ser submetido a uma endoscopia, que identificou um sangramento no estômago e no duodeno.

Esse quadro, diz o boletim médico do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde ele se encontra internado, foi “prontamente estabilizado”.

De acordo com o último boletim médico do hospital, divulgado na tarde de hoje (30), o estado clínico de Raoni agora é estável, mas evolui com distensão abdominal. O paciente está sem febre, mas utiliza um cateter de oxigênio para conforto respiratório.

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento dedicado à saúde indígena no Hospital São Paulo, da Unifesp.

O líder indígena está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Realizou cirurgia intestinal no dia 20 deste mês e segue em recuperação.

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