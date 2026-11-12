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TALK Caco Barcellos e Jota Ferreira discutem os caminhos da comunicação no REC'n'Play Roda de conversa no dia 13 de novembro reúne dois nomes do jornalismo para abordar a escuta, a construção de narrativas e o diálogo entre gerações

O que faz uma história atravessar o tempo e alcançar pessoas de diferentes gerações? Essa é uma das questões que orientam o encontro entre o jornalista Caco Barcellos e o comunicador pernambucano Jota Ferreira, marcado para esta sexta-feira (13), das 10h às 11h30, na programação do REC’n’Play 2026.

De volta ao Recife, Caco participa de uma roda de conversa gratuita e aberta ao público, na qual a comunicação será abordada a partir de três perspectivas: a capacidade de ouvir, a força das narrativas e os vínculos construídos por meio das histórias.

Com décadas de atuação no jornalismo, Caco Barcellos ganhou projeção nacional pelo trabalho de investigação e pela cobertura de temas ligados à realidade social brasileira.

Ao longo da carreira, desenvolveu uma maneira de narrar que coloca no centro da reportagem as pessoas e suas experiências.

No festival, a proposta é compartilhar reflexões sobre o exercício da profissão, os desafios de contar histórias e a responsabilidade de ampliar o espaço para personagens e perspectivas nem sempre contemplados pela grande mídia.

A conversa terá também a experiência de Jota Ferreira, nome conhecido da comunicação pernambucana, com passagem pelo rádio e pela televisão.

Sua atuação, marcada pelo contato direto com a audiência, acrescenta ao debate uma perspectiva regional sobre as transformações na maneira de informar e estabelecer relações com o público.

Como participar

A atividade terá entrada gratuita, com necessidade de inscrição antecipada para garantir a participação.

A programação completa do REC’n’Play 2026, que recebe atualizações, pode ser consultada pelos interessados para organizar a visita ao festival. Inscrições e informações estão disponíveis no link oficial do evento.

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