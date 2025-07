Cada vez mais comum entre os menos de 50, câncer de intestino que matou Preta Gil tem prevenção?

A- A+

A morte da cantora Preta Gil no último domingo (20) aos 50 anos chamou a atenção para o câncer de intestino, também chamado de câncer de cólon ou câncer colorretal. Preta vinha enfrentando a doença desde 2023 e faleceu nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental para a doença.

O câncer de cólon é aquele que se origina na mucosa que reveste o intestino grosso — o chamado cólon — e pode se estender até o reto e o ânus. De acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer no intestino é o segundo tumor mais frequente no aparelho digestivo e o terceiro que mais mata no Brasil.

A doença afeta ambos os sexos e é mais frequente na faixa entre 60 e 70 anos de idade. No entanto, nos últimos anos têm aumentado o número de casos entre pessoas jovens.

Fatores como alimentação, sedentarismo e obesidade são apontados entre os responsáveis. Entre eles, a dieta pobre em alimentos naturais e frescos, mas povoada de embutidos e ultraprocessados parece se destacar em diversos estudos recentes. Por isso, a prevenção da doença inclui manter bons hábitos de vida e também a realização periódica de exames de rastreio.

As principais orientações para prevenir o câncer de cólon, de acordo com o Ministério da Saúde, são:

Prática regular de atividade física: o recomendado para adultos e idosos é realizar pelo menos 150 minutos de exercícios na semana, preferencialmente distribuídos em diferentes dias e momentos, podendo envolver atividades aeróbicas (caminhada, corrida, natação, ciclismo etc.), de fortalecimento de músculos e ossos e de alongamentos;

Manter o peso adequado;

Seguir uma dieta rica em alimentos in natura ou minimamente processados;

Reduzir a quantidade de óleos, gorduras, sal e açúcar;

Limitar o consumo de alimentos processados;

Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados;

Consumir pelo menos três porções de frutas e três porções de legumes e verduras ao dia;

Consumir, preferencialmente, cereais integrais, como arroz, pães, aveia, cevada e outros (veja mais dicas no nutricao.saude.gov.br);

Beber pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia;

Reduzir o consumo de carnes vermelhas;

Evitar o consumo de carnes salgadas e processadas, como presunto, mortadela, bacon, linguiça, salsicha e outros embutidos e defumados;

Evitar e/ou reduzir o consumo de bebidas alcoólicas;

Não fumar e evitar ambientes onde outras pessoas estejam fumando.

Quanto ao rastreio, o ideal é que sejam feitos exames preventivos, como o exame de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia, periodicamente entre os 45 e os 50 anos de idade.

