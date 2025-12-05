A- A+

Escoliose Cadastro Nacional da Escoliose: projeto Mude a Curva mapeia pacientes em todo o Brasil Nova base de dados busca identificar demandas e acelerar mutirões de cirurgias gratuitas

O Projeto Mude a Curva lançou o Cadastro Nacional da Escoliose, criado para mapear pacientes de todas as regiões do país que aguardam cirurgia ou já possuem diagnóstico, mas ainda não conseguiram acesso ao tratamento. O objetivo é ampliar o alcance do projeto, organizar demandas e direcionar ações para regiões onde a necessidade é maior.

Mapa nacional para entender a demanda reprimida

O Brasil tem cerca de 6 milhões de pessoas convivendo com escoliose, e o tratamento particular pode custar entre R$ 80 mil e R$200 mil. Ao criar o cadastro, o projeto pretende identificar onde estão os pacientes e quais regiões possuem maior carência de cirurgias, especialmente no Nordeste.

Segundo o cirurgião ortopedista Carlos Romeiro, cofundador do Mude a Curva, o cadastro será decisivo para planejar mutirões futuros. Ele explica que a iniciativa é independente da gestão pública e depende do envio de informações pelos próprios pacientes e familiares.

Mutirões buscam reduzir espera no SUS

O Mude a Curva organiza mutirões de cirurgias gratuitas para crianças e adolescentes com escoliose grave. A ação pretende reduzir o tempo médio de espera no SUS, hoje estimado em 4 anos e 3 meses, e corrigir deformidades que podem comprometer órgãos e qualidade de vida.

Romeiro destaca que o projeto é filantrópico e conta com o apoio de hospitais públicos, indústria e uma rede de voluntários. Ele reforça o pedido para que pacientes preencham o cadastro, enviando informações sobre diagnóstico, tempo de espera e cidade de residência.

Importância do diagnóstico precoce

O especialista lembra que identificar a escoliose cedo é fundamental para que o tratamento seja iniciado no momento adequado, evitando que a curva evolua para casos que exigem cirurgia.

O Mude a Curva reúne médicos de vários estados e é conduzido pelo Brazilian Spine Study Group (BSSG), organização sem fins lucrativos que realiza cirurgias de pacientes regulados pelo SUS com deformidades vertebrais.

Números do Mude a Curva

Mais de 500 atendimentos realizados

Mais de 230 cirurgias

8 estados atendidos

10 edições do mutirão

Interessados em participar do Cadastro Nacional da Escoliose podem acessar o formulário de inscrição: forms.gle/1qrqBiAvTDGwU7fD6.

Mais informações estão disponíveis em mudeacurva.org e nos perfis @mudeacurva e @dr.carlosromeiro.

