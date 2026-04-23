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Conselho Administrativo de Defesa Econômica Cade aprova aquisição de 100% da GIP Medicina Diagnóstica pelo Fleury Empresa opera 12 unidades de atendimento na cidade de São Paulo sob a marca "FEMME - Laboratório da Mulher"

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da totalidade das ações do capital social e votante da GIP Medicina Diagnóstica pelo Grupo Fleury. O despacho com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 23.

A GIP atua nos segmentos de laboratórios clínicos, medicina ambulatorial, diagnóstica e terapêutica, além de serviços de vacinação e imunização, com foco na saúde da mulher. A empresa opera 12 unidades de atendimento na cidade de São Paulo sob a marca "FEMME - Laboratório da Mulher".

Quando o negócio foi anunciado, em novembro do ano passado, o Fleury informou que o valor da empresa (enterprise value) é de R$ 207,5 milhões - montante sujeito a ajustes e retenções, incluindo a dedução da dívida líquida da GIP apurada na data de fechamento da transação. Em 2024, a receita bruta da GIP atingiu R$ 286,6 milhões.



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