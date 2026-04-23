Qui, 23 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Cade aprova aquisição de 100% da GIP Medicina Diagnóstica pelo Fleury

Empresa opera 12 unidades de atendimento na cidade de São Paulo sob a marca "FEMME - Laboratório da Mulher"

Reportar Erro
Sede do Grupo FleurySede do Grupo Fleury - Foto: Divulgação /Redes Sociais

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da totalidade das ações do capital social e votante da GIP Medicina Diagnóstica pelo Grupo Fleury. O despacho com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 23.

A GIP atua nos segmentos de laboratórios clínicos, medicina ambulatorial, diagnóstica e terapêutica, além de serviços de vacinação e imunização, com foco na saúde da mulher. A empresa opera 12 unidades de atendimento na cidade de São Paulo sob a marca "FEMME - Laboratório da Mulher".

Leia também

• Ministro critica Flávio Bolsonaro: "Bolsonarinho é antivacina"

• Médicos e pacientes protestam contra crise no sistema de saúde do Equador

• Impactos na saúde pública: hospitais de Pernambuco vão monitorar incidentes com patinetes

Quando o negócio foi anunciado, em novembro do ano passado, o Fleury informou que o valor da empresa (enterprise value) é de R$ 207,5 milhões - montante sujeito a ajustes e retenções, incluindo a dedução da dívida líquida da GIP apurada na data de fechamento da transação. Em 2024, a receita bruta da GIP atingiu R$ 286,6 milhões.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter