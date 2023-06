A- A+

recuperação "Cadê meu celular?" foi a primeira pergunta de menino ao despertar do coma após 16 dias Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, foi internado no último dia 5 por conta de uma pneumonia. Vídeo de reencontro com a mãe causou comoções dentre e fora das redes sociais

Um vídeo emocionante registrou o reencontro entre mãe e filho. Dezesseis dias depois de entrar em coma, Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, despertou. Nas imagens que viralizaram, ele celebra a chegada da mãe, Tayane Gandra, que entra apressada no quarto do hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Animado, o pequeno paciente encheu a família de perguntas. "A primeira coisa que eu perguntei foi: cadê meu celular?”, lembra o menino. E logo na sequência: "cadê minha mãe?”.

Guilherme despertou do coma na última quarta-feira (21). Ele nasceu com epidermólise bolhosa, uma condição genética autoimune e rara que provoca graves ferimentos na pele. Segundo os médicos, não é contagiosa e não tem cura. O "Fantástico", da TV Globo, falou com o menino e a família, ainda no hospital.

“Quando eu cheguei perto, que ele estava de olho aberto, que ele estava emocionado me chamando, ‘mamãe’, passou um filme na minha cabeça. De tudo que eu passei com ele até o dia de ele acordar”, disse Tayane.

Em 8 anos, Guilherme passou por 23 internações e oito cirurgias. Desta vez, a ida ao hospital, em 5 de junho, foi motivada por uma pneumonia, evolução do quadro respiratório. No dia seguinte à internação, o menino precisou ser intubado, momento em que entrou em coma. A recuperação tem surpreendido até mesmo os médicos. Falante e sempre de bom-humor, Guilherme tem previsão de alta para esta terça-feira (27), quando será escoltado por agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na volta para casa, em Itaguaí.

Neste domingo (25), o menino acordou cedo e bem disposto, contou a mãe, ao Globo:

"Ele acordou cedo e está passando o tempo jogando. Ontem foi movimentado, o dia que ele ficou mais tempo acordado, só dormiu à noite e bem. Os sedativos estão saindo do corpo dele de uma forma extraordinária. Era para ele ter dormido umas três vezes neste sábado e não dormiu hora nenhuma. Ele está fazendo desmame dos sedativos. Os médicos estão tirando gradativamente para ele não ter crise de abstinência" explica.

Animada com a evolução do filho, Tayane atribui sua pronta recuperação a Deus:

"Eu acredito que tudo que está acontecendo, essa visibilidade que ele está ganhando, tem um propósito maior. Meu Instagram era fechado e abri a pedido dos amigos, que queriam compartilhar o vídeo dele saindo do coma entre os conhecidos. Não foi intencional viralizar. Em todas as internações, sempre compartilhei a evolução dele, pedia orações para todo mundo da minha cidade. Nessa de agora, os médicos disseram que ele precisaria fazer uma traqueostomia quando saísse do coma, mas a minha fé me dava a certeza de que ele não precisaria, como não precisou. Não sei descrever o sentimento de alegria. Os médicos fizeram tudo que era possível na medicina, mas foi Deus que agiu nessa recuperação. Ele acordou com a cognição perfeita e embaralha toda a medicina. Tem uma médica que fala que ele veio para rasgar os livros de medicina" relata.

Vídeo de reencontro já conta com mais de 90 milhões de visualizações

O tão esperado reencontro entre mãe e filho filmado pelo pai e publicado na internet teve mais de 90 milhões de visualizações no Tik Tok, onde o perfil de Tayane superou um milhão de seguidores. No Instagram, já são 330 mil seguidores.

