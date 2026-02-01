A- A+

Um cadeirante foi derrubado durante uma briga generalizada no bloco Pacu do Bico Doce, que celebrou 20 anos de existência no Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife, neste sábado (31). Um homem foi conduzido à delegacia.

O aniversário de duas décadas do bloco foi celebrado com concentração na Rua Antônio Curado.

No caminhar do bloco, que foi puxado por um trio elétrico, brigas foram registradas. Uma delas, filmada por uma pessoa que acompanhava a folia, registra o momento em que um cadeirante é derrubado em meio a trocas de socos entre homens.



Alguns foliões ajudaram o homem a subir novamente na cadeira de rodas.

Pouco depois da queda do cadeirante é possível observar policiais correndo para apartar a confusão.

Segundo a polícia, houveram tentativas isoladas de briga no bloco.



"De modo geral, o evento transcorreu dentro da normalidade. Em alguns momentos, houve tentativas isoladas de envolvimento em brigas por parte de alguns participantes, situações que foram prontamente controladas pela atuação do policiamento no local", informou, em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A PMPE ainda informou que durante uma das intervenções realizadas por policiais para apartar confusões, um indivíduo envolvido em desordem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.

