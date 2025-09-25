A- A+

RIO DE JANEIRO Cadela é baleada durante tiroteio no Rio de Janeiro e precisa passar por cirurgia Nina estava na frente da sua casa quando foi atingida por um tiro; ela foi atendida posto médico veterinário municipal do bairro

Uma cadela foi baleada, na manhã desta quarta-feira (24), durante um confronto entre policiais militares e bandidos no morro do Juramento, na Zona Norte do Rio. Nina estava na frente da sua casa quando foi atingida por um tiro. A bala entrou pelo tórax e saiu pela pata esquerda dianteira.

O animal recebeu os primeiros socorros no posto médico veterinário municipal de Vicente de Carvalho e foi encaminhado para a emergência do Instituto Jorge Vaitsman, na Mangueira.

— O animal foi direto para o centro cirúrgico, para retirar os estilhaços da bala. Imediatamente, os veterinários fizeram a sutura do tórax e a cirurgia ortopédica da patinha, para evitar a amputação. Foi colocado um fixador externo. Não estão descartadas novas cirurgias ortopédicas. Estamos fazendo de tudo para não ter que amputar — explicou o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho.





A cirurgia foi realizada pelo clínico geral veterinário Wilson Carvalho, o ortopedista Marcelo Miranda e a anestesista Ana Sousa e Fernanda.

— Infelizmente, temos atendido com muita frequência na nossa rede hospitalar animais baleados, vítimas da violência urbana. Os veterinários têm sido heróis — contou o secretário Luiz Ramos Filho.

A tutora, Rita de Andrade, contou que foi tudo muito rápido e só viu a cadelinha já machucada.

— Foi um tiro. Eu sei que teve polícia lá, mas não sei de onde veio o tiro. Pode ter vindo do outro lado. Foi muito sangue. Eu fiquei desesperada — relatou a tutora.

