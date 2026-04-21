Cadela é internada após ingerir mais de 50 pedras de crack em SC
Animal ficou em estado grave, vomitou parte da droga e passou por endoscopia; polícia investiga se ingestão foi acidental ou para transporte
Uma cadela da raça buldogue francês foi internada em estado grave após ingerir mais de 50 pedras de crack em Joinville, Santa Catarina. O caso foi relatado por veterinárias responsáveis pelo atendimento ao animal.
Segundo as profissionais, a cadela, chamada Antonieta, deu entrada na clínica na tarde de sexta-feira, 17. De acordo com o relato, a ingestão da droga teria ocorrido por volta das 8h da manhã, e o animal passou mal ao longo do dia, sendo atendido inicialmente por outros profissionais antes de ser encaminhado à clínica.
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"Eles (os tutores) procuraram uma agropecuária para fazer o atendimento, mas não resolveram o problema. Chamaram um veterinário que atende a domicílio, mas também não teve como resolver em casa. Então, encaminharam ela até aqui", relatou a veterinária Katia Fernandes.
Ao chegar na clínica, a cadela apresentava quadro considerado grave, com arritmia, alterações gastrointestinais e sangramento. A equipe iniciou tratamento de suporte para estabilização. Durante o atendimento, o animal vomitou 48 pedras de crack.
Exames de imagem indicaram que ainda havia droga no organismo. A equipe realizou uma endoscopia, na qual foram retiradas mais cinco pedras de crack. Em seguida, foi feita lavagem gástrica e administração de carvão ativado para reduzir a absorção da substância.
De acordo com as veterinárias, a cadela permanece em observação e responde ao tratamento. Ainda não é possível afirmar quais serão as consequências a longo prazo nem se haverá recuperação completa.
A polícia foi acionada durante o atendimento e a tutora da cadela foi presa. Segundo o relato das veterinárias, a tutora não explicou sobre como ocorreu a ingestão das pedras de crack, se de forma acidental ou com possível finalidade de transporte de drogas.
Após a alta, o animal não retornará ao local de origem. Ela foi adotada e ficará sob os cuidados do novo tutor, responsável por acompanhar sua recuperação.