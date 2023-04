Cadela é resgatada do Edifício Leme neste domingo, e Bombeiros encerram buscas por animais

A- A+

Bombeiros encerraram, por volta das 10h30 da manhã deste domingo chuvoso (30), as buscas por animais no Edifício Leme, que desabou parcialmente na noite da última quinta-feira (27) no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Poucas horas antes, uma cadela foi resgatada.



Prestes a completar um ano de vida, Bela passou, logo depois, por exames e recebeu soro, além de cuidados da equipe médica da prefeitura de Olinda, em uma unidade móvel de saúde. Ração e itens de higiene foram doados.



“Estou muito feliz. Deu tudo certo e eu estou aliviada. Agora vou ver se consigo dormir porque foi uma tragédia e eu perdi muitos amigos. Perdemos tudo de material, porque vai ser tudo demolido agora”, disse Maria Monique Pinto, dona de Bela e que morava com o marido e a cadela em apartamento do terceiro andar do prédio, que já estava condenado desde 2000. O imóvel em que eles moravam foi na parte do prédio que não desabou.

Há informações de que um gato ainda poderia estar no imóvel. Ração foi colocada para atrair o bicho, e equipes do CBMPE utilizaram auto plataforma para procurar.

Por não terem recebido nenhum retorno e não terem aval para adentrar o prédio, por conta dos riscos, finalizaram a operação.

De acordo com a corporação, o perímetro em que os animais estavam “apresenta grande risco e necessita de cuidados para que a retirada seja de forma segura e eficaz”.

