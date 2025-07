A- A+

APREENSÃO Cadela farejadora Alaska ajuda PF a prender acreano com pasta base de cocaína no Aeroporto do Recife Acreano chegou a tentar fugir, mas foi capturado pelos policiais

Um apontador de obra de 27 anos, natural e residente em Rio Branco, no Acre, foi preso no Aeroporto do Recife, na Zona Sul da capital pernambucana, com 3,4 quilos de pasta base de cocaína. A Polícia Federal (PF) encontrou a droga com ajuda da cadela farejadora Alaska, da raça pastor alemão.

O homem, que já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e roubo, foi preso por tráfico de drogas. Ele será levado nesta quinta-feira (3) para a audiência de custódia.

O flagrante e a prisão aconteceram na manhã dessa quarta-feira (2), por volta das 11h, segundo a PF.

De acordo com a corporação, os policiais federais chegaram ao acreano durante um procedimento padrão. "Os policiais perceberam que o passageiro demonstrava bastante nervosismo, inquietação e impaciência" e, por isso, foi separado para uma entrevista prévia.

Quando questionado sobre assuntos da viagem, o homem não soube informar aos policiais nem onde iria ficar no Recife e nem quanto tempo duraria a viagem.

Em seguida, Alaska foi acionada e indicou uma possível presença de droga na mochila do acreano. A mochila foi aberta e foram encontrados em seu interior um total de seis tabletes de substância pastosa. Um narcoteste foi feito, e o resultado apontou positivo para pasta base de cocaína.

"O preso ainda tentou fugir, mas foi logo contido pelos policiais federais", afirmou a PF, ao dizer que a droga totalizou um peso bruto de 3,4 quilos.

Além da pasta base de cocaína, também foram apreendidos pelos agentes um aparelho celular e uma passagem aérea do homem.

Em seguida, o homem passou por interrogatório. Ele disse aos policiais que pegou a droga em Rio Branco, onde mora, e iria entregar no Recife. Ele não disse quem o aliciou, apenas que conheceu o remetente do entorpecente em um aplicativo de mensagens.

"Disse também que, pelo serviço de transporte, iria ganhar a importância de R$ 1 mil e que resolveu fazer por estar passando por necessidades financeiras em virtude de sua companheira estar grávida de seis meses", acrescentou a PF.

O acreano recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico de drogas.



Caso seja condenado, poderá pegar pena de cinco a 15 anos de reclusão.

