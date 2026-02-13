Cadela morre após se assustar com trovão e cair de prédio em Paulista
Shih tzu de 7 anos estava sozinha no 4º andar de um apartamento em um condomínio localizado no centro da cidade
Uma cadela da raça shih tzu morreu após cair do quarto andar de um prédio em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã da quinta-feira (12).
O animal, chamado Amora, de 7 anos, teria se assustado com o barulho de um trovão durante a chuva que atingiu a RMR.
O caso aconteceu no Condomínio Aurora Porto Arthur, localizado no Centro da cidade. De acordo com informações repassadas pela família, a cadela estava sozinha no apartamento no momento do acidente, já que os tutores estavam no trabalho.
Ainda de acordo com o relato, o animal estava sozinho no apartamento porque os tutores estavam trabalhando quando o acidente aconteceu. Everton também afirmou que a família ficou abalada com a situação, já que a cadela era considerada parte da rotina da casa.