acidente

Cadela morre após se assustar com trovão e cair de prédio em Paulista

Shih tzu de 7 anos estava sozinha no 4º andar de um apartamento em um condomínio localizado no centro da cidade

Acidente aconteceu no Condomínio Aurora Porto Arthur, que fica localizado no centro de PaulistaAcidente aconteceu no Condomínio Aurora Porto Arthur, que fica localizado no centro de Paulista - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma cadela da raça shih tzu morreu após cair do quarto andar de um prédio em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã da quinta-feira (12).

O animal, chamado Amora, de 7 anos, teria se assustado com o barulho de um trovão durante a chuva que atingiu a RMR.

O caso aconteceu no Condomínio Aurora Porto Arthur, localizado no Centro da cidade. De acordo com informações repassadas pela família, a cadela estava sozinha no apartamento no momento do acidente, já que os tutores estavam no trabalho.

Everton Barbosa, tutor do pet, comentou o caso em entrevista ao g1. Segundo ele, Amora tinha medo de trovões e fogos de artifício, o que pode ter contribuído para o susto no momento da chuva.
 
O corpo foi encontrado por um vizinho por volta das 9h. Ele relatou que estava na varanda quando ouviu um barulho forte e, ao verificar, encontrou o animal já sem vida na área térrea do prédio.

Ainda de acordo com o relato, o animal estava sozinho no apartamento porque os tutores estavam trabalhando quando o acidente aconteceu. Everton também afirmou que a família ficou abalada com a situação, já que a cadela era considerada parte da rotina da casa.

