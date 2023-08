Cadela salva por personal trainer de incêndio tem quadro de saúde estável

A- A+

A cadelinha Isa, salva pelo personal trainer Hugo Sérgio em incêndio que atingiu apartamento no Anil, na Zona Oeste do Rio, tem o quadro de saúde estável, segundo informações da clínica veterinária para onde ela foi levada.

Na noite da tragédia, no último sábado, Hugo voltou ao apartamento para resgatar sua filha Maya Mello, de 6 anos, que está internada em estado grave, e o animal. O desfecho foi trágico e ele não conseguiu sair do apartamento por conta das chamas e acabou morrendo. A esposa de Hugo, Larissa Silveira, conseguiu se salvar porque saiu para pedir ajuda antes de o fogo se alastrar.

A cadelinha, da raça buldogue francês, foi encaminhada à clínica do projeto Bishow, e está sob os cuidados da Veterinária Candida Pimentel.

“A Isa está estável, mas inspira cuidados. Ela já começou a fazer os primeiros exames. Tem lesões de queimaduras pelo corpo e uma luxação na pata direita. Está muito inflamada e aumentada de volume. Não quer andar por causa disso. Também não quer comer, não se alimenta desde sábado. Com o resultado dos exames, teremos um panorama melhor”, informou a veterinária Candida Pinheiro, por meio de nota.

O presidente da comissão de defesa dos animais, Luiz Carlos Ramos Filho, também por nota, disse que Isa passou por um trauma muito grande: "Ela já está sendo cuidada. Está fazendo todos os exames. Vamos aguardar o resultado desses exames para que a veterinária possa fechar um diagnóstico e o tratamento mais eficaz”, afirma.

Relembre o caso

O casal e a filha dormiam quando o incêndio começou, por volta das 4h30. Testemunhas contam que Hugo conseguiu pedir ajuda para resgatar a família, mas voltou ao apartamento para buscar a cadela e ficou preso no quarto por conta das chamas. O Quartel do Corpo de Bombeiros, na Barra da Tijuca, foi acionado às 4h51 para controlar o fogo no décimo andar do prédio, que fica na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão.

O corpo do personal trainer foi sepultado no domingo, às 13h, no Cemitério de Inhaúma. O clima era de comoção. Além dos familiares e amigos, muitos alunos dele compareceram ao enterro. Todos aplaudiram antes do sepultamento e o chamaram de herói. Larissa estava muito emocionada e ficou bastante tempo debruçada sobre o caixão.

Abalada, Larissa relembrou o ocorrido ao telejornal RJ1, da TV Globo: “Me mandaram descer porque os moradores já estavam tentando tirar ele e ela. Então, meu pensamento foi descer para gritar eles da varanda e da janela. O morador me disse que o Hugo entregou a Maya para ele, mas ele não conseguiu sair. O que todo mundo fala é que ele foi pegar a Isa também e ele ficou preso, mas conseguiu salvar minha cachorra, além da minha filha”, afirmou a viúva de Hugo.

Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Larissa recusou atendimento. Maya, contudo, teve 70% do corpo queimado e foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde está em estado grave.

As causas do incêndio são investigadas pela Polícia Civil e a suspeita é de que um curto-circuito tenha atingido uma televisão.

