A- A+

atualização CadÚnico: Prefeitura do Recife inicia campanha por WhatsApp para atualização do cadastro; saiba mais Nesta primeira fase, as mensagens serão enviadas exclusivamente para os beneficiários do Bolsa Família

A Prefeitura do Recife lançou campanha para assegurar que os beneficiários do Bolsa Família mantenham seus cadastros no Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizados.

Através da iniciativa, mensagens automáticas são disparadas através do WhatsApp, pelo Conecta Zap, no número 81 99117-1407, com objetivo de garantir que as famílias continuem recebendo seus benefícios sem interrupções.

Nesta primeira fase, as mensagens serão enviadas para os beneficiários do Bolsa Família, que abrange um grupo de quase 150 mil pessoas. Posteriormente, todos os cidadãos cadastrados no CadÚnico poderão receber o aviso.

O sistema permite uma comunicação personalizada, verificando automaticamente as datas de atualização cadastral de cada beneficiário.

As mensagens serão enviadas em três etapas. O primeiro aviso será disparado três meses antes do prazo final de atualização; o segundo aviso, dois meses antes e, por fim, o aviso final será enviado com um mês para o fim do prazo.

“Com essa abordagem, a Prefeitura busca reduzir o número de cadastros desatualizados e evitar a suspensão do benefício. A iniciativa representa mais um avanço na modernização dos serviços públicos, garantindo maior eficiência e acessibilidade para a população recifense”, destaca o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha.

Atualização do CadÚnico

O agendamento para atualização do CadÚnico pode ser realizado através do aplicativo Conecta Recife. Presencialmente, os interessados podem comparecer sem agendamento na Central de Atendimento, localizada na rua Dr. João Vieira de Menezes, no bairro de Santo Amaro, região central.

No ato da atualização, é necessário apresentar os seguintes documentos: CPF de todos os membros da família, documento com foto (do responsável), Título de Eleitor, comprovante de residência atualizado, Certidão de Nascimento/RG e declaração escolar (para crianças e adolescentes).

A secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, reforça a importância dessa ação.

"A atualização do CadÚnico é essencial para garantir que as famílias continuem tendo acesso aos benefícios sociais do Governo Federal", afirma.

Veja também