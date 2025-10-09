Qui, 09 de Outubro

Cidadania

CadÚnico: unidade móvel atende moradores do Jordão, no Recife, até esta sexta (10)

Localizada em frente à Escola Municipal Jordão Baixo, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 51, a unidade itinerante atende das 9h às 15h

Ônibus itinerante do CadÚnico chega ao Jordão, no Recife Ônibus itinerante do CadÚnico chega ao Jordão, no Recife  - Foto: Divulgação

Os moradores do bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, poderão ser atendidos pela unidade móvel do Cadastro Único (CadÚnico) até esta sexta-feira (10).

Localizada em frente à Escola Municipal Jordão Baixo, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 51, a unidade itinerante atende das 9h às 15h.

A ação é realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS).

Entre os serviços oferecidos pela unidade estão a realização de novas inscrições, a atualização de dados já cadastrados e o recebimento de informações sobre programas sociais, como o Bolsa Família. A previsão é que a equipe da SAS realize cerca de 100 atendimentos por dia. 

Podem participar famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além dos CPFs de todos os membros da família.

 “Nosso objetivo é cada vez mais levar os serviços até onde as pessoas estão, garantindo acesso, dignidade e oportunidades para todos. A Unidade Móvel aproxima os serviços das comunidades, fortalece o acolhimento e amplia a inclusão social na cidade”, destacou a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves.

Cronograma
Desde o início das atividades, em setembro, a Unidade Móvel do CadÚnico já passou pelos bairros de Santo Amaro, Joana Bezerra, Linha do Tiro e Mangueira. 

Após passar pelo Jordão, o serviço seguirá para a Cohab, Passarinho, Afogados, Várzea, San Martin, Areias, Coqueiral e Alto José do Pinho - sempre um bairro por vez.

A ação ocorrerá de forma contínua por todo o Recife, com atendimentos de terça a sexta-feira, das 9h às 15h. As atualizações sobre o cronograma podem ser acompanhadas pelo Instagram da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife: @sas.recife.

Com informações da assessoria


 

