Cidadania CadÚnico: unidade móvel atende moradores do Jordão, no Recife, até esta sexta (10) Localizada em frente à Escola Municipal Jordão Baixo, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 51, a unidade itinerante atende das 9h às 15h

Os moradores do bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, poderão ser atendidos pela unidade móvel do Cadastro Único (CadÚnico) até esta sexta-feira (10).

Localizada em frente à Escola Municipal Jordão Baixo, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 51, a unidade itinerante atende das 9h às 15h.

A ação é realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS).

Entre os serviços oferecidos pela unidade estão a realização de novas inscrições, a atualização de dados já cadastrados e o recebimento de informações sobre programas sociais, como o Bolsa Família. A previsão é que a equipe da SAS realize cerca de 100 atendimentos por dia.

Podem participar famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além dos CPFs de todos os membros da família.

“Nosso objetivo é cada vez mais levar os serviços até onde as pessoas estão, garantindo acesso, dignidade e oportunidades para todos. A Unidade Móvel aproxima os serviços das comunidades, fortalece o acolhimento e amplia a inclusão social na cidade”, destacou a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves.

Cronograma

Desde o início das atividades, em setembro, a Unidade Móvel do CadÚnico já passou pelos bairros de Santo Amaro, Joana Bezerra, Linha do Tiro e Mangueira.

Após passar pelo Jordão, o serviço seguirá para a Cohab, Passarinho, Afogados, Várzea, San Martin, Areias, Coqueiral e Alto José do Pinho - sempre um bairro por vez.

A ação ocorrerá de forma contínua por todo o Recife, com atendimentos de terça a sexta-feira, das 9h às 15h. As atualizações sobre o cronograma podem ser acompanhadas pelo Instagram da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife: @sas.recife.

Com informações da assessoria





