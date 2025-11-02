A- A+

Cães e gatos: dormir com o bicho de estimação na cama faz bem ou mal para a saúde? Compartilhar a cama pode reduzir o estresse e aliviar a ansiedade, mas também pode afetar a qualidade do sono e aumentar o risco de diferentes infecções

Compartilhar a cama com um animal de estimação pode reduzir o estresse, aliviar a ansiedade e fortalecer o vínculo entre o humano e o bicho, porém, especialistas alertam que pode não ser uma boa ideia.

O veterinário Pablo Antonio Olmedo explicou que se deitar ao lado de seu melhor amigo pode aumentar os níveis de ocitocina, conhecida como o hormônio do bem-estar, e diminuir o cortisol, associado ao estresse. Segundo o veterinário, isso significa que pode melhorar o seu humor e até mesmo ajudar você a adormecer mais facilmente.

A Fundação Nacional do Sono e a Associação Americana de Psiquiatria (APA) destacam que a presença de um animal pode aliviar a ansiedade, reduzir a solidão e reforçar a sensação de segurança, especialmente em quem vive sozinho.

"Compartilhar um momento tão íntimo fortalece a confiança e a conexão emocional", acrescenta Olmedo.

Porém, não são apenas lados positivos. A Academia Americana de Medicina do Sono alerta que um terço das pessoas que dormem com seus animais de estimação sofrem interrupções frequentes no sono.

Os animais têm ciclos de sono diferentes, movimentam-se, roncam ou acordam de madrugada, o que pode afetar a qualidade do sono humano.

E outros riscos à saúde, como por exemplo, os animais serem portadores de parasitas, bactérias ou alérgenos, especialmente se não forem vacinados ou tratados regularmente com vermífugos.

Para as pessoas que sofrem de alergias ou asma, a presença de pelos na cama pode agravar os sintomas.

A Clínica Mayo, nos Estados Unidos, destaca que o risco de infecção é baixo quando os animais de estimação recebem cuidados veterinários adequados, embora recomende manter uma boa higiene tanto para o animal quanto para a cama.

Escovar o animal, lavar os lençóis com frequência e realizar exames regulares são medidas essenciais para reduzir riscos.

Dormir na mesma cama que seu animal de estimação também pode criar dependência emocional, aumentando a ansiedade de separação quando o dono está ausente. Por esse motivo, alguns especialistas recomendam deixar os animais dormirem em sua própria cama no quarto.

Deborah Lee da Farmácia Online Dr. Fox disse ainda que os pelos flutuantes do cachorro podem desencadear alergias humanas e as caspas dos animais, ou seja, minúsculos flocos de pele deixados pelos animais, podem interferir na respiração se inalados.

Segundo a especialista, elas são uma causa comum de alergia em crianças e adultos, por exemplo. Podendo causar rinite alérgica, dermatite, urticária e sintomas de asma.

“Quando você respira as partículas de caspa de animais em seus pulmões, as células imunológicas do seu corpo reconhecem o antígeno do cão ou gato como uma substância estranha que representa uma ameaça à sua saúde. Como resultado, uma reação inflamatória é iniciada, e um anticorpo chamado Ig E é liberado. Células chamadas mastócitos liberam histamina, que causa contração do músculo liso, fazendo com que as vias aéreas se contraiam, o que significa que você não consegue colocar tanto ar nos pulmões. A histamina também causa um aumento nas secreções brônquicas e inchaço”, explica.

Outro problema encontrado se deixar os animais em cima da cama são as pulgas. Eles podem passar dos animais para os humanos.

Pesquisas descobriram que impressionantes 86% dos cães e 32% dos gatos são portadores de Enterobacteriaceae, que conta com salmonela, E. coli e shigella que podem causar gastroenterite em pessoas.

Em última análise, a decisão cabe a cada dono de animal de estimação, porém, os especialistas recomendam manter os bichos longe das camas. É fundamental ter em mente o que é mais seguro tanto para você quanto para o seu animal.

