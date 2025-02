Cães expostos a produtos químicos em casa têm mais chance de desenvolver câncer, mostra estudo

A- A+

Os companheiros inseparáveis do homem estão com a saúde em risco devido a produtos químicos domésticos, como mostra uma nova pesquisa encabeçada pela Universidade Duke, dos Estados Unidos. A exposição a esses compostos encontrados no dia a dia aumentam a probabilidade dos cães desenvolverem câncer de bexiga.

Para o estudo, os cientistas colocaram dispositivos de silicone na coleira de 100 cães e acompanharam os animais por 5 dias. Dos 120 produtos químicos investigados durante o experimento feito pelos cientistas, 40 deles foram encontrados em metade dos animais participantes.

A equipe de pesquisa observou que do grupo encontrado em maior quantidade, ftalatos e retardadores de chama altamente tóxicos, encontrados em produtos domésticos, e antraceno, um poluente atmosférico, estão associados a marcadores de câncer de bexiga em cachorros.

Os pesquisadores acreditam que os compostos podem entrar em contato com o organismo humano ao se soltarem do produto original e se fixarem na poeira que posteriormente é inalada. Por isso, também podem representar um perigo de contaminação para os humanos.

Outras possíveis formas de contaminação é através dos brinquedos para pets, pois podem desprender os compostos químicos, e também pela poluição do ar com o antraceno, considerado tóxico.

As evidências mostraram que os animais que viviam em locais mais quentes foram expostos a níveis mais altos devido a muitos dos produtos químicos serem parcialmente voláteis em temperaturas altas, o que facilita estarem presentes no ar. O trabalho foi publicado na revista científica Environmental Science & Technology.

“Quando você começa a olhar para essas exposições cumulativas a produtos químicos, começa a parecer um pouco assustador, especialmente se você tenta fazer mudanças e tomar decisões informadas sobre as coisas que compra e leva para casa”, afirma Catherine Wise, pesquisadora e coautora da Duke, em entrevista ao The Guardian.

Sintomas do câncer de bexiga em cães:

Segundo a Oncowaf, site especializado em câncer canino, os sintomas mais comuns do câncer de bexiga canino são:

Sangue na urina;

Dificuldade para urinar; e

Urina com frequência e em pequenas quantidades.

