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rio de janeiro Cães farejadores da PM encontram quase 50 toneladas de maconha em operação na Zona Norte do Rio Segundo a Polícia Militar, o galpão onde a droga estava escondida não chamava atenção; e foram os animais que localizaram os entorpecentes

A Polícia Militar apreendeu 48 toneladas de maconha durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira, na comunidade da Nova Holanda. Essa grande quantidade de drogas foi encontrada pelos cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Foi a maior apreensão de drogas no país em uma única operação, segundo o g1.

De acordo com a PM, a droga estava escondida em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica. De início, o local não chamava nenhuma atenção, e foram os cães que farejaram a droga.

— Eles são treinados justamente para, em qualquer ambiente, detectarem essa partícula de odor da droga e sinalizar para a patrulha. Assim, os homens podem chegar ao esconderijo — explicou o tenente-coronel Luciano Pedro, comandante do BAC.

A retirada do entorpecente da favela mobilizou dezenas de agentes por cerca de cinco horas e exigiu o uso de quatro caminhões, cada um com capacidade para cinco toneladas. Além da grande quantidade de droga, os policiais também apreenderam quatro fuzis e quatro pistolas que estavam escondidos próximos ao local onde o entorpecente foi encontrado.

Mais de 250 policiais militares participaram da ação, incluindo agentes do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). Equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e do 22º BPM (Maré) também reforçaram o patrulhamento no entorno para evitar interdições em vias expressas da região.

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